نجا الجزائري، عكاشة حمزاوي، لاعب فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي، من موت محقق، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه تشافيس، في الجولة الـ 18 من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وسقط عكاشة على أرضية الملعب مغشيا عليه، بعد اصطدامه بأحد لاعبي فريق تشافيس، وكاد أن يفقد حياته في بضع ثوان، لولا التدخل السريع للطاقم الطبي للفريقين، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

وأعلن الطاقم الطبي لفريق ناسيونال ماديرا في وقت لاحق، استقرار الحالة الصحية للاعب الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ناسيونال ماديرا ومضيفه تشافيس، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شيء.