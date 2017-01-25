وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور فيصل القاسم انتقادات لاذعة لفصائل المعارضة السورية الإسلامية، مطالبا إياها بالإقتداء بالقادة “الشرفاء” الذين قادوا الثورات ضد .

 

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” متسائلا: ” لماذا لا تتعلم الفصائل الإسلامية التي تتقاتل فيما بينها الآن من القادة الإسلاميين الشرفاء الذين قادوا الثورات العربيةوالإسلامية ضد الاستعمار”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أعتقد أن السوريين بحاجة لمؤتمر مصالحة بين فصائل المعارضة قبل مؤتمر الحل بين المعارضة والنظام”.

 

يشار إلى أن العديد من الفصائل السورية الإسلامية دخلت في حالة صراع فيما بينها، كان آخرها الاشتباك المتصاعد بين فصيلي “” وحركة “”، حيث أعلنت العديد من الحركات عن تضامنها مع “”، بالإضافة لإصدار المجلس الإسلامي السوري بيانا أدان فيه ممارسات “جبهة فتح الشام” محرما الانضمام لها معتبرا إياها فئة باغية.