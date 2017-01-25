وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم انتقادات لاذعة لفصائل المعارضة السورية الإسلامية، مطالبا إياها بالإقتداء بالقادة الإسلاميين “الشرفاء” الذين قادوا الثورات ضد الاستعمار.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا: ” لماذا لا تتعلم الفصائل الإسلامية التي تتقاتل فيما بينها الآن من القادة الإسلاميين الشرفاء الذين قادوا الثورات العربيةوالإسلامية ضد الاستعمار”.

لماذا لا تتعلم الفصائل الإسلامية التي تتقاتل فيما بينها الآن من القادة الإسلاميين الشرفاء الذين قادوا الثورات العربيةوالإسلامية ضد الاستعمار — فيصل القاسم (@kasimf) January 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” أعتقد أن السوريين بحاجة لمؤتمر مصالحة بين فصائل المعارضة قبل مؤتمر الحل بين المعارضة والنظام”.

أعتقد أن السوريين بحاجة لمؤتمر مصالحة بين فصائل المعارضة قبل مؤتمر الحل بين المعارضة والنظام. — فيصل القاسم (@kasimf) January 25, 2017

يشار إلى أن العديد من الفصائل السورية الإسلامية دخلت في حالة صراع فيما بينها، كان آخرها الاشتباك المتصاعد بين فصيلي “جبهة فتح الشام” وحركة “أحرار الشام”، حيث أعلنت العديد من الحركات عن تضامنها مع “أحرار الشام”، بالإضافة لإصدار المجلس الإسلامي السوري بيانا أدان فيه ممارسات “جبهة فتح الشام” محرما الانضمام لها معتبرا إياها فئة باغية.