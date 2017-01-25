أظهر فيديو منشور على صفحة الداعية السعودي “سلمان العودة” مدى محبته لأسرته وأهل بيته.

الفيديو الذي بدا عاديًا للغاية وقت نشره ، أثار موجة ضخمة من التأثر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة زوجة وابن “العودة” وكأنه كان يشعر بحدوث أمر ما.

وتحدث العودة في المقطع – الذي نُشر قبل وفاة زوجته وابنه بـ4 ساعات تقريبًا – عن أهمية الاهتمام بالزوجة والأبناء ، مؤكدًا أنه كان قبل 20 سنة يتعامل مع زوجته بشيء من الجفاء لكنه غيّر طريقته بعد ذلك ، قائلًا: “عرفت أن الجلافة في النار”. وما زاد من حدة التأثر ، التعليق الذي كتبه “العودة” أسفل الفيديو الذي ظهر وكأنه نبوءة بهذا الخبر السيء حين قال: “أيها الآباء ! أحبوا أولادكم و احتضنوهم قبل فوات الأوان..نصيحة مجرب”.