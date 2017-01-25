تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لطريق وادي بني جابر بولاية صور الذي يعتبر من أصعب الطرق التي تم تصميمها على سلسلة جبال شاهقة.

#طريق_وادي_بني_جابر بولاية #صور مسافه 18 كيلو متر تقريبا من اصعب الطرق التي صممت على سلسلة جبال شاهقةً #سلطنة_عمان #سيف_الصقر pic.twitter.com/RUiBSYtqvE — سيف بن الصقر الخروصي (@saifkharusi) January 25, 2017

وكانت وزارة النقل العمانية قد انتهت من تنفيذ أعمال طريق وادي “المنقال” وادي بني جابر بولاية “صور” الذي يخدم قرى واد وعبات وعدة وسناف والشبيكة وغيرها من القرى بالولاية، حيث يحتوي على 34 عبارة صندوقية بمقاسات مختلفة، وجسر حديدي قوسي بطول 160 مترا لضمان انسيابية الحركة المرورية، وعدم انقطاعها عند جريان الأودية.

وتم افتتاح حركته المرورية مما يساهم في تسهيل التنقل من وإلى المناطق والقرى التي يمر عليها الطريق. حيث نفذ المشروع حسب المواصفات المعتمدة ليكون طريقًا سالكًا في جميع حالات الطقس، بعد ان كان يشكل عائقا منيعا أمام القادمين والمغادرين للولاية.