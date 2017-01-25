تداول عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو لطريق بولاية صور الذي يعتبر من أصعب التي تم تصميمها على سلسلة .

 

وكانت قد انتهت من تنفيذ أعمال طريق وادي “المنقال” وادي بني جابر بولاية “صور” الذي يخدم قرى واد وعبات وعدة وسناف والشبيكة وغيرها من القرى بالولاية، حيث يحتوي على 34 عبارة صندوقية بمقاسات مختلفة، وجسر حديدي قوسي بطول 160 مترا لضمان انسيابية الحركة المرورية، وعدم انقطاعها عند جريان .

 

وتم افتتاح حركته المرورية مما يساهم في تسهيل التنقل من وإلى المناطق والقرى التي يمر عليها الطريق. حيث نفذ المشروع حسب المواصفات المعتمدة ليكون طريقًا سالكًا في جميع حالات الطقس، بعد ان كان يشكل عائقا منيعا أمام القادمين والمغادرين للولاية.