تتمتع عارضة الأزياء التونسية “ريم السعيدي” بملامح شرقية، وقد لفتت الأنظار بجمالها بعد أن شاركت ببرنامج “الرقص مع النجوم” الذي يعرض على قناة Mtv اللبنانية.

وقبل أيام أطلت ريم ببرنامج “منّا وجرّ” الذي يعرض على قناة Mtv اللبنانية، ونفذت خبيرة التجميل هالة عجم مكياج ريم، لتظهر بإطلالة جذابة. كما تتعاون العارضة مع مصفف الشعر جورج المندلق، الذي يختار لها تسريحات متنوّعة منها الشينيون أو الضفائر.

وتعرف ريم شهرة واسعة في الخارج حيث شاركت بعدّة عروض أزياء في فرنسا وإيطاليا، وقدمت تصاميم أهمّ المصممين.



