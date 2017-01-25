أثبت العلماء في تقرير نشرته مجلة “نيويورك” أن الجراثيم تستوطن في أشياء غير التي نعتقد أنها موطن أساسي للجراثيم، خاصة أنها أشياء لا مفر من لمسها بشكل يومي، وهذه قائمة أعدها علماء بأقذر خمسة أشياء في حياتنا اليومية:

1. حاملة المناشف: الجراثيم الموجودة على حاملة المناشف تجد في رطوبة القماش بيئة خصبة للتكاثر ونقل الأمراض.ويوصي الخبراء بضرورة غسل المناشف كل يومين.

2. إبريق القهوة: يلمس حامل إبريق الشاي أو القهوة عدد غير محدد من الأشخاص ولعدد غير محدد من المرات أيضا، مما يجعله مكانا ملائما لوجود جراثيم ناقلة للأمراض.



3.أزرار المصعد: وخاصة الزر الخاص بالطابق الأرضي الذي لابد للجميع من الضغط عليه، ومن أكثر الأمراض المتناقلة عبر هذه الأزرار مرض أعراضه شبيهة بالبرد.

4. شاشات اللمس: تعتبر شاشات اللمس في الأماكن العامة سواء البنوك أو المتاجر من أكثر الأشياء قذارة نضطر لملامستها يوميا، ويعود ذلك إلى أن 50 في المئة من هذه الشاشات تحتوي على جراثيم تتواجد في الفضلات البشرية، وفق العلماء.



5. الأكياس متعددة الاستعمال: قد يكون هذا النوع من الأكياس صديقا للبيئة لإمكانية استخدامه لأكثر من مرة، لكنه يحتوي على أنواع خطيرة من الجراثيم بنسبة 90 في المئة، فقليلا ما يتذكر مستخدموه تنظيفه مع أنهم يحملون فيه كافة أنواع الأطعمة النيئة من خضار ولحوم.