في واقعة مثيرة للسخرية، قال الإعلامي المصري عمرو أديب إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اندهش خلال المكالمة التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عند سؤاله عن الحالة الاقتصادية لمصر، موضحا أنه قال للسيسي: “انتوا عايشين إزاي يا ابني؟”.

وانتقد عمرو أديب الوضع الحالي لمصر، مشيرا إلى قيام إسرائيل بتحذير رعاياها بضرورة الخروج من سيناء فورا، قائلًا: “مفيش دولة كدة”.

وقال في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه على شاشة “ON E”: “النهاردة قبل ما أدخل على الهواء بعشر دقايق، إسرائيل طلعت تحذير لكل رعاياها في سيناء، وقالتلهم: سيبوا سينا دلوقتي.. فيه عمليات جاية”.