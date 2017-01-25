افتُتِحَ في سلطنة عُمان مشروع “ليديز مول”، أول مركز تجاري مخصص بالكامل للمرأة، سيتيح للنساء فرصة ممارسة العمل التجاري والاقتصادي والثقافي.

وقال الرئيس التنفيذي للمشروع، الشيخ أحمد بن عبدالله الذهب، أن فكرة إنشاء المجمع، جاءت نتيجة دراسة السوق ورغبة الكثير من النساء بالحصول على الخصوصية والتميز، إضافة إلى الرغبة في تنويع خيارات الأسر المحافظة والنساء.

ويتميز طاقم عمل “ليديز مول” بالاحتراف والكفاءة العالية من المهنية. وفقَ “الذهب”

ويتوافر بالمول خدمات متعددة ومميزة من خدمات صراف ومكائن لدفع فواتير شركات الاتصال وقسم خاص للطفل وحضانة ومسرح يقام عليه فعاليات أسبوعية، وتقدم هدايا بالمجان ومطاعم وكافيهات وغيرها الكثير من الخدمات التي نهدف من خلالها لنجاح المول وتميزه، بجانب خدمات بعض المؤسسات الحكومية وسوف تكون في قلب المشروع. بحسب صحيفة “الشبيبة“