التقطت كاميرا مباراة المنتخب المصري في مواجهة منتخب غانا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، لقطة غير رياضة من لاعب منتخب غانا كريتسيان أتسو تصرف بطريقة سيئة مع مدرب منتخب “الفراعنة” هكتور كوبر.

وبعد خروج الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس بالقرب من مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر، اقترب اللاعب الغاني كريستيان أتسو وبصق على هكتور كوبر في لقطة أثارت الجدل، حيثُ بدا المدرب غاضباً من هذا التصرف الغير الرياضي.

يُذكر أن المنتخب المصري فاز في اللقاء على المنتخب الغاني بهدف سجله النجم محمد صلاح في الشوط الأول، بعد أن سدد ركلة حرة قوية في الشباك الغانية بطريقة رائعة، وحافظ على هذا التقدم في الشوط الثاني وحتى نهاية المباراة.