قال موقع “ذا تاور” إنه أكثر من 450 فلسطينياً تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية، ولا زال يتبقى في عهدة النظام نحو 1100 آخرين، والآلاف يفرون إلى خارج البلاد هربا من جحيم الموت.

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أنه بينما العديد من الصحفيين الأجانب حريصون على تقديم تقرير عن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث أن وسائل الإعلام نفسها تبدو أنها تفضل غض الطرف عن محنة الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول العربية.

وأوضح الموقع أن الفلسطينيين هم الأكثر عرضة لسياسات الاضطهاد والقمع من الحكومات العربية، فالفلسطينيون في سوريا يقتلون ويعذبون ويسجنون ويشردون، كما أن نظام بشار الأسد لم يعطِ أسر الضحايا الفلسطينيين أي معلومات عن جثث 456 فلسطينيا قتلوا في سجون النظام ولا يوفر إحصائيات عن باقي المعتقلين.

وأشار “ذا تاور” إلى أنه قُتل أكثر من 3400 فلسطيني على مدار الحرب الأهلية السورية، وفقا لتقرير نشرته مجموعة عمل الفلسطينيين من سوريا، ونحو 80 ألف فلسطيني فروا إلى أوروبا، في حين هرب 31 ألف آخرين إلى لبنان، وكذلك 17 ألف آخرين إلى الأردن، ونحو 6 آلاف إلى مصر، و8 آلاف إلى تركيا وألف شخص إلى قطاع غزة، وما يقرب من 200 فلسطيني لقوا حتفهم من الجوع أو سوء التغذية بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على بعض مناطق البلاد.

واستطرد الموقع أن أحدث حملة التي تعرف باسم “أين هم معتقلون؟”، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قبل نظام الأسد، موضحة أنه من بين الذين تعرضوا للتعذيب 54 قاصرا فلسطينيا في سجون الأسد، كما أن 80٪ من الفلسطينيين في سوريا قد فقدوا وظائفهم أو شركاتهم، مما اضطر الأطفال للبحث عن عمل للمساعدة في إعالة أسرهم.

وشدد “ذا تاور” على أن الدول العربية لا تأبه بالفلسطينيين في سوريا الذين يتعرضون للقتل والتعذيب والتجويع حتى الموت، حيث أنه في العالم العربي انتهاكات حقوق الإنسان ليست خبرا، ولكن عندما تحترم حقوق الإنسان في دولة عربية فهذا هو الخبر.

وفي مخيم اليرموك فشل التضامن مع فلسطين، مما يؤكد أن الحركة الوطنية الفلسطينية وأنصارها يفتقرون بشدة للخيال الفكري والنزاهة الأخلاقية، حيث كانت اليرموك فرصة لحركة التضامن الفلسطينية لإعادة النظر في وجهة نظرها حيال العالم كله.بحسب الموقع