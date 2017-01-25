كشفت مصادر تركية عن معطيات جديدة تتعلق ببث المسلسل التركي “وادي الذئاب”، الذي استمر عرضه 13 سنة.

وأكدت المصادر أن الموسم الجديد من وادي الذئاب لن يعرض كمسلسل وإنما سيقتصر على فيلم سينمائي فقط، ليتم تفنيد كل الادعاءات حول موعد بث المسلسل والتاريخ الجديد وحتى التكهنات بشأن تغيير القناة التي تبث المسلسل، حسب موقع “تركيا بوست”.

وقال الإعلامي التركي “تيار ايسيكساسان” في تصريح سابق: “تحدثت مع محمد جان بولت، حول سبب تحويل هذا العمل من المسلسل وتحضيره كفيلم سينمائي، وكذلك حول الوضع الراهن الداخلي بالبلاد، وعلمت أنهم سيبدؤون في الشهر المقبل أو في الشهر الذي يليه”.

وأضاف: “قبل تجهيز المواقع لتصوير الفيلم في تصوير الموسم الجديد، يمكن أن أعلن هذا الخبر المحزن بشأن المسلسل فقط لمن ينتظرون هذا الموسم، لكن تجهيزات الفيلم انتهت وقريبا سيتم عرضه”.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة بانا للإنتاج السينمائي أن الفريق نفسه الخاص بمسلسل وادي الذئاب، سيقدم فيلما حول محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 15 من تموز الماضي وسيحمل اسم “15 من تموز”.

وقام بتمثيل أدوار مسلسل “وادي الذئاب”، نخبة من أشهر فناني تركيا: نجاتي شاشماز ودفنة ساميلي وجهاد كايأوغلو وأرهان أوفاك، وكان من المنتظر عرض حلقات جديدة من المسلسل هذا الشهر، لكن تبين أن هذا الموسم سيعرض للجمهور كفيلم سينمائي فقط.