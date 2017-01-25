وجه الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، انتقادات لاذعة لمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام على إثر تهنئته للشرطة في عيدها الذي يصادف 25 يناير/كانون الثاني من كل عام متجاهلا التهنئة بذكرى ثورة يناير التي تصادف نفس التاريخ، مؤكدا على أن موقف المؤسسة الدينية في مصر ضد الثورة.

وقال “سلطان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” عندما تجد مفتي الجمهورية يهنئ الشرطة بعيدها في 25 يناير ويتجاهل #ثوره_25_يناير ، تعرف موقع المؤسسة الدينية من طريق الشعوب إلى الحرية”.

عندما تجد مفتي الجمهورية يهنئ الشرطة بعيدها في 25 يناير ويتجاهل #ثوره_25_يناير ، تعرف موقع المؤسسة الدينية من طريق الشعوب إلى الحرية — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما انكسرت ثورة #25_يناير من داخلها وتبعثر أبناؤها سهل أمر هزيمتها وترويضها من خارجها ، واستعادة الثورة يكون باستعادة شروط انتصارها”.

عندما انكسرت ثورة #25_يناير من داخلها وتبعثر أبناؤها سهل أمر هزيمتها وترويضها من خارجها ، واستعادة الثورة يكون باستعادة شروط انتصارها — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 25, 2017

يشار إلى أن اليوم الخامس والعشرون من يناير 2017 يصادف الذكرى السادسة للثورة المصرية التي استمرة 18 يوما، تمكنت خلالها من إسقاط حكام نظام مبارك الذي استمر أكثر من 30 عاما محققة الحرية للشعب ومزيحة جدار الخوف الذ ظل جاثما على صدور المصريين إلى أن جاء انقلاب 3يوليو 2013 وأعاد الامور إلى ما كانت عليه سابقا بل وأكثر قسوة وجرما، حيث قامت سلطات الانقلاب باعتقال أكثر من 40 ألفا من جميع المحافظات المصرية.