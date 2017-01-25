دعما وتشجيعا للعاملين المحليين، أطلق ناشطون سعوديون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا “عنصريا” رصدته “وطن” بعنوان: #اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي، في محاولة لدعم البائعين السعوديين على حساب البائعين الأجانب، معبرين عن من الوافدين الأجانب الذين يقدرون بالملايين في المملكة ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص.

وكعادتهم، انقسم السعوديون حول الوسم المثير للجدل، والذي يعد حملة إلكترونية تطالب بعدم التعامل تجارياً مع الأجانب، بين من يرى أنه بالفعل يجب الشراء من المواطن و”عدم التعامل مع الأجنبي”، وبين من قال إنه لا فرق بين الأجنبي والسعودي، وبين من قال إن “صديقي هو يبيعني أقل سعراً”.

السعودين والسعوديات يعملون بكل ضمير ،محتاجين ثقتكم وتشجعيكم #اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي — نوال (@nawal617) January 25, 2017

في بلادهم لايرضون ان يشاركهم احد في رزقهم ولا يعترفون بالكلام الفارغ رزق البلد لابن البلد #السعودي_اولى_ببلده#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي pic.twitter.com/fERn3qTrh4 — زياد alasere®#النصر (@ziyadalasere) January 25, 2017

اشترمن السعودي فهوابن بلدك وخيره سيبقى لبلدك واترك الاجنبي الذي يتمنى زوال نعمتك ودائمامنكرالمعروفها #اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي — Almaha المها (@almaha75s) January 25, 2017

دعمك لابن وطنك لا يعني عنصرية كما يروج المؤدلجون والأمميون

بل رقي بالفكر وتكاتف ليبنى الوطن بسواعد أبنائه

.

#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي pic.twitter.com/dSqxKWXWhF — عبدالله الطويلعي (@abdullah111438) January 25, 2017

#اطلب من كل #سعودي

،

ان يبلغ عن كل #اجنبي مخالف

،

ومضايقتهم والتشديد عليهم حتى

،

ولو قمتم الى ابلاغ #الشرطة

،#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي — أحمد سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) January 25, 2017

#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي الباعة لدي سواسية ، لا يفرقهم دين او عرق .. صديقي أقلهم سعر ، عدوي أعلاهم سعرا — ابو ملاك (@NasserAziiiz2) January 25, 2017

#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي بشتري من اللي بضاعته افضل وجودته افضل واسعاره تقنعني السعودي اللي يخرج بمنتج جيد وسلعه ذات جوده مايحتاج دعم — نوره العتيبي (@Noor9056) January 25, 2017

#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي المستهلك مايفكر بالجنسيه يفكر في البضاعه وجودتها وسعرهافـ اخي السعودي قدم بضاعه ممتازه وبسعرمعقول واترك الجشع — جيفري (@gfrry_1313) January 25, 2017

#اشتر_من_السعودي_واترك_الاجنبي

مايهمنى كامستهلك

الجودة

السعر

الضمان

الاداء

لا يهمنى بائع سعودي او اجنبي !! — صوت العــــــدل (@OmarBiK11) January 25, 2017

و يطلق مغردون في السعودية بين الحين والآخر حملات تطالب بمغادرة الأجانب المقيمين في المملكة، ويحملونهم نسب البطالة المرتفعة التي تشهدها بلادهم، في حين يرفض الكثير من المواطنين تلك المطالبات. وكان أخر تلك الحملات هاشتاج #السعودية_للسعوديين.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض الصحف السعودية تدخل على الخط من خلال نشر مواد “عنصرية”، مثل صحيفة “الحياة” الرصينة التي نشرت مطلع الشهر الجاري رسماً كاريكاتيرياً من هذا النوع حيث شبه رسامه ناصر خميس الوافدين الأجانب في المملكة بـ “الجرذان” التي تزيد الأعباء الملقاة على كاهل المواطن السعودي. ونظراً للجدل الذي أثاره الرسم في وسائل الإعلام، قامت الصحيفة بحذفه من موقعها الإلكتروني.

وبعد تلك الحادثة بأيام، تهجمت صحيفة “عكاظ” المحلية بدورها على المقيمين في المملكة، وسخرت من “كلامهم المعسول”، وقالت في مقال رأي لكاتب يدعى “سلطان بن بندر” إن بعض المقيمين العرب كشروا “عن أنيابهم التي اعتادوا إخفاءها عن السعوديين امتعاضاً من قرارات رسوم الإقامة للتابعين الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية” مؤخراً.