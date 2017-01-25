هاجم الكاتب الاماراتي المثير للجدل حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, المعارضة السورية داعياً العرب في الوقت ذاته إلى إجراء حوار مع بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي قتل شعبه بدم بارد من أجل السلطة.

وأكد المزروعي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي على أهمية الاتصال والحوار المباشر مع ما أسمها “الدولة السورية” وليس عبر وسيط-حسب قوله- فسوريا تبقى دولة عربية، وان كانت هنا دول عربية تختلف او تتفق تجاه الملف السوري فبالنهاية مصير سوريا هو من مصير باقي دول الوطن العربي، فاللازمة السورية هي ازمة عربية بحته ومن المعيب ان يحدد مصيرها دول اجنبية بعيده كل البعد عن الوطن العربي.

آن الاوان للدول العربية بان تمد يدها لـ الدولة السوري وان تسوي كل الخلافات معها بعيد عن روسيا وايران وتركيا … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

لان باختصار الازمة السورية هي ازمة عربية بحته ومن المعيب ان يحدد مصيرها دول اجنبية وبعيده كل البعد عن الوطن العربي … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

وقال المزروعي المعروف عنه انتقاده المتواصل للزعيم التركي رجب طيب أردوغان ” فشل المعارضة السورية كان بسبب تشكيل عدة هيئات مدعومة من 3 دول واصبح الخلاف بين الداعمين على مسار القضية السورية هو محور الخلاف”

فشل المعارضه السورية كان بسبب تشكيل عدة هيئات مدعومة من 3 دول واصبح الخلاف بين الداعمين على مسار القضية السورية هو محور الخلاف … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

الكاتب الاماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي قال ” بدايتها كانت من المجلس الوطني السوري المدعوم من قطر وبعدها هيئة الائتلاف الوطني المدعوم من تركيا والهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من الرياض “.

بدايتها كانت من المجلس الوطني السوري المدعوم من قطر وبعدها هيئة الائتلاف الوطني المدعوم من تركيا والهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من الرياض — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

ووصف حمد المزروعي الوضع بالداخل السوري قائلا ” في هذا الوقت تحديداً بشار اقوى واقرب للمجتمع الدولي ولولا تكبد المعارضة كل تلك الخسارة واكبرها حلب لما شاهدناها اليوم تقبل بالحوار”.

في هذا الوقت تحديداً بشار اقوى واقرب للمجتمع الدولي ولولا تكبد المعارضة كل تلك الخسارة واكبرها حلب لما شاهدناها اليوم تقبل بالحوار … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

كما وصف المزروعي مباحثات الاستانة على أنها استراحة محارب، وأن القوة فى داخل سوريا هى للنظام السوري، وأن تركيا لم تعد قادرة على دعم التنظيمات المسلحة داخل سوريا، فى ظل ما تتعرض له تركيا من استنزاف داخل تركيا وخارجها وبسبب الاوضاع السياسية الغير مستقرة.

لن تنجح مباحثات استانا كل ما في الامر هي استراحة محارب والقوة في سوريا هي للنظام السوري … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017

تركيا اليوم اضعف عن ما كانت عليه ولا تستطيع دعم المعارضة وضعها السياسي غير مستقر ومستنزفه من الداخل ومن الخارج … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 24, 2017