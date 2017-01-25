أفادت قناة” “CNN بأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي سيتخذ “التدابير المناسبة” تجاه موظفته التي أعلنت أنها لن تقوم بحماية الرئيس، دونالد ترامب، من الرصاص لو تعرض لمحاولة اغتيال.

وكانت موظفة الخدمة السرية، كيري أوغرادي، قد كتبت في شبكة “فيسبوك” عدة تعليقات ذكرت فيها أنها أيدت المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ضد منافسها، دونالد ترامب، وأنها لن تلتزم بقانون ” هاتش” الذي يمنع موظفي المؤسسات الحكومية من التصريح بدعمهم لأي مرشح في الانتخابات.

ولكن أوغاردي قامت بحذف ما كتبته، إلا أن وسائل الإعلام نقلت ما ورد على صفحتها، حيث كتبت: “أفضل أن أقبع في السجن على رمي نفسي أمام الرصاص، أو تأييد ما أعتقد أنه سيتحول إلى كارثة لبلادي وللنساء القويات والرائعات وللأقليات.. أنا معها وأدعمها”.

ونقلت القناة، اليوم 25 يناير/ كانون الثاني، عن الخدمة السرية أنها “على علم بهذه المنشورات وأن الوكالة تتخذ التدابير اللازمة على عجل”. ولم تحدد هذه المؤسسة ماهية الإجراءات التي ستتخذها بحق الموظفة.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة: “مطلوب من جميع العملاء والموظفين في الخدمة السرية التقيد بأعلى معايير السلوك المهنية والأخلاقية.. وأي تقرير عن وجود تصرفات غير لائقة سيخضع للتحقيق العاجل والجدي”.