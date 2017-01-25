أبلغت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة رونالد ترامب، السلطة الفلسطينية بأنها لن تحول المبلغ المالي الذي أقره الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض بساعات والبالغ 221 مليون دولار.

وقال مسؤول فلسطيني، إن البيت الأبيض أبلغ السلطة الفلسطينية رسمياً أنه لن يحول المبلغ المالي بقيمة 221 مليون دولار والتي أقرها الرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما قبل مغادرة منصبه بساعات.

وأضاف، أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أمس الثلاثاء أن الاموال لن تحصل عليها السلطة الفلسطينية قريباً.