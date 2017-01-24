مع انتهاء جلسات المفاوضات في العاصمة الكازاخستانية “أستانة” بين وفدي المعارضة والنظام السوري والتي عقدت برعاية تركية-روسية، كشف مصدر غربي بعض كواليس ما دار أثناء الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين.

وقال المصدر إن فصائل المعارضة رفضت المشاركة في حوار مباشر في الجلسة الأولى من المحادثات مع النظام، كاشفا أن سجالا دار بين بشار الجعفري رئيس وفد النظام، ورئيس وفد المعارضة محمد علوش.

واوضح المصدر أن الجعفري اتهم علوش بعدم الجدية في المباحثات، ووصف الجعفري كلمة علوش بأنها “خارجة عن اللياقة الدبلوماسية وبها إسفاف في القول وعدم ارتقاء لمستوى الحدث”، وأنه”استفزازي”، وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي”.

وأضاف المصدر الغربي أن علوش قال للجعفري: “الدول العظمى أتت بنا وبكم إلى هنا، ونحن نمتلك تفويضا من الشعب السوري خلافا لكم”، مشيرا إلى أنه ما أن انتهى الجعفري من التلاسن مع علوش حتى قال المندوب الروسي لرئيس وفد النظام بعد استخدامه كلمة نابية بالروسية: “أنت ودولتك تعيشون في عالم غير عالمنا”.