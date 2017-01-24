قالت مصادر في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع الأربعاء عددا من الأوامر التنفيذية بشأن وضع قيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمسلمين من “مناطق بؤر الإرهاب”، وفقا للوصف الذي أطلقه ترمب في حملته الانتخابية.

وقال عدد من المساعدين بالكونغرس وخبراء في مجال الهجرة جرى إطلاعهم على الأمر، إنه من المنتظر أن تشمل أوامر ترمب وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن الثلاثاء أثناء الموجز الصحفي اليومي أنه ستتم دراسة موضوع منع دخول المسلمين لأميركا بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية عقب تثبيت الكونغرس مرشح ترمب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون، المرتقب أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف المتحدث أن تيلرسون سينظر في تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني، في إشارة إلى وضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين.

وقال ترمب بعد فوزه بالرئاسة إن خططه ما زالت قائمة بشأن حظر دخول المسلمين الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين “المتطرفين” وغيرهم.