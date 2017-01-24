تداول ناشطون خليجيون، مقطع فيديو مسرب لبرلماني أردني بارز يوجه فيه شتائم لدول الخليج، مؤكدا على أن الأردن يحمي السعودية، وإنه إذا سقطت المملكة ستسقط دول الخليج بعدها بأيام.

وقال النائب أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أن بلاده توفر الحماية للحدود السعودية ولا تحصل على شيء بالمقابل.

واعترض “الصفدي” على خطاب الشيخ “أحمد هليل” المستقيل من منصبه كقاضي للقضاة، بعد تصريحه المطالب بإسعاف الأردن، قائلا:” نأكل التراب ولا نستجدي أحدا”.

وشرح أنه ضد التصريحات التي نقلت عن إمام الحضرة الهاشمية “هليل”، الذي استقال، وتقرر تعيين الشيخ “عبدالكريم سليم السليمان خصاونة” بدلا منه.

وظهر “الصفدي”، خلال مقطع الفيديو، على هامش ندوة مغلقة بدعوة من إحدى الجمعيات الثقافية في عمان العاصمة، وهو يشتم الدول الخليجية قائلا: “يلعن أبوهم”.

وتساءل: “ماذا استفدنا من اتفاقية السلام وعملية السلام؟.. ماذا استفدنا من السعودية؟”، متوقعا الأسوأ ومحذرا دول الخليج، قائلا: “لو صار عندنا شيء في هذا البلد لا سمح الله دول الخليج ستسقط خلال أيام”.