نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني صورا جديدة لنموذج تخيليّ لهاتف آيفون 8، مستندا لسلسلة من المواصفات التي تم تسريبها، مثل التخلي عن غلاف الألمنيوم لصالح العودة إلى التصميم الزجاجي الفولاذي المقاوم للصدأ.

ووفقا للنموذج التخيلي الذي أطلقه المصمم الشهير Imran Taylor فالهاتف سيأتي آيفون 8 بسمك 6.9mm مع شاشة 5.8 بوصة من نوعية OLED تتسع من الحافة للحافة، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكيّ، وماسح بصمات اصابع مدمج أسفل الشاشة اللمسية، ومعالج A11.

وبالنسبة للكاميرا فسيأتي هاتف آيفون 8 مع كاميرا خلفية l 12mp مزدوجة، بالإضافة إلى تكنولوجيا D camera3.

من الجدير بالذكر أن من المقرر طرح هاتف آيفون 8 القادم بأكثر من نسخة، وهذا سيكون خلال شهر سبتمبر القادم.