يقوم الروسى تقليدياً كل عام بالسباحة في ، حيث يعد هذا الأمر عادى للغاية بالنسبة للعديد من الرجال نظرا لقدرة التحمل الهائلة التى يمتلكها الذكور.

ولكن الجديد في هذا الأمر هو الفتيات الروسيات، فالعديد من الفتيات حول العالم لا يستطعن السباحة مثل هذه الدرجات المنخفضة، ففى قد تصل درجة الحرارة لـ —30، ولكنها لا تمنع الفتيات من السباحة في المياه المجمدة.

ويقوم الشعب الروسي بهذه العادة خلال عيد الغطاس وتعد هذه إحدى المناسبات الهامة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية وعيد الغطاس أو “الظهور الإلهي” من الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في شهر /كانون الثاني من كل عام، تمجيدا لذكرى معمودية المسيح في نهر على يد يوحنا المعمدان.

سبوتنيك