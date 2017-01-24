يقوم الشعب الروسى تقليدياً كل عام بالسباحة في المياه المجمدة، حيث يعد هذا الأمر عادى للغاية بالنسبة للعديد من الرجال نظرا لقدرة التحمل الهائلة التى يمتلكها الذكور.

ولكن الجديد في هذا الأمر هو سباحة الفتيات الروسيات، فالعديد من الفتيات حول العالم لا يستطعن السباحة مثل هذه الدرجات المنخفضة، ففى روسيا قد تصل درجة الحرارة لـ —30، ولكنها لا تمنع الفتيات من السباحة في المياه المجمدة.

ويقوم الشعب الروسي بهذه العادة خلال عيد الغطاس وتعد هذه إحدى المناسبات الهامة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية وعيد الغطاس أو “الظهور الإلهي” من الأعياد التي يحتفل بها المسيحيون في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، تمجيدا لذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

سبوتنيك