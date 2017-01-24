أعلن السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، عن إنهاء خصومته مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مشوار طويل من الانتقادات للمملكة وسياساتها.

وقال “الحامدي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على مغرد سعودي دافع عنه ضد هجوم السعوديين عليه: ” محبة للملك سلمان، وكرامة لأخيه الأمير متعب، وتكريما لذكرى الشيخ التويجري رحمه الله، ولخاطرك يا عبد الإله، أنهي اليوم خصومتي مع #السعودية”.

محبة للملك سلمان،

وكرامة لأخيه الأمير متعب،

وتكريما لذكرى الشيخ التويجري رحمه الله،

ولخاطرك يا عبد الإله،

أنهي اليوم خصومتي مع #السعودية . https://t.co/ZrDsGOzUJG — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) January 24, 2017

وسبق للحامدي أن قدم اعتذارا عبر “تويتر” للملك سلمان بن عبد العزيز عن إساءاته للمملكة، إلا انه سرعان ما عاد وهاجمها وهاجم سياساتها واحتضانها لقنوات “MBC” التي وصفها بالفاجرة.