مع حلول الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، يؤكد المصريون على أن الوضع الراهن لا يختلف كثيرا عن الأيام التي سبقت ثورة يناير، مطالبين باستكمال مسيرة الثورة حتى يتم تحقيق أهداف الخامس والعشرين المتمثلة في عيش حرية عدالة اجتماعية.

المصريون: #لساها_ثورة_يناير

تصدر هاشتاج #لساها_ثورة_يناير تغريدات المصريين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكد رواد الموقع أن الثورة لم تنته ولا تزال مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب المصري، حيث قالت ريحانة ✨الثورة: الثورة مفاجأة متصاعدة مجنونة، ومش في مكان معين، ومش في ميدان ولا تحرير ولا رابعة، دي كانت رموز لما مضي، #يناير_حتفضل_ثورتنا، #لساها_ثوره_يناير.

https://twitter.com/R22N2/status/823864660353024000

وقال مغرد آخر يدعى مصري أصيل على تويتر أيضا في تغريدة رصدتها وطن مطالبا بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي تحقيقا لأهداف ثورة يناير: الشعب يريد اسقاط النظام، #لساها_ثورة_يناير، #الثورة_مستمرة.

https://twitter.com/Ex_Om_El_donia/status/823870259941740544

وتحت الهاشتاج ذاته كتبت مغردة ✨ الثورة: مازال للحلم بقيه هنكمله مهما كلفنا ومها دفعنا من دم هنكمل ثورتنا، ونرجع نهتف، #ارحل، #لساها_ثورة_يناير، #الثورة_مستمرة، #يناير_حتفضل_ثورتنا.

https://twitter.com/R44N4/status/823866071795007489

وغرد تيم ✊ المرابطون قائلا: #الثورة_مستمره، علشان الأمهات الثكالي، علشان الزوجات اللي اترملت، علشان الأطفال اللي اتيتمت، علشان البنات اللي اعتقلت، #لساها_ثورة_يناير.

https://twitter.com/44morabetoon44/status/823862297374453761

وقال مغرد ✌صعيدي في تدوينته على تويتر: عمر ماحال بلدك هيتغيير طول ماانت قاعد للتلفزيون ومنتظر اوهام السيسي واعلامه لو صادق كان صدق من ستين سنه #لساها_ثورة_يناير ، #الثورة_مستمره.

https://twitter.com/01saidy/status/823809597962063873

دعوات التظاهر

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان صدر عنه مطلع الأسبوع الجاري إلى المشاركة في تظاهرات يوم الذكرى السادسة لثورة يناير، ودعت حملة “يناير يجمعنا” التي تم تدشينها من معارضين مصريين بالخارج الشهر الجاري إلى فعاليات لإحياء الذكري السادسة بعدة مدن غربية وإفريقية المتواجدين فيها.

وفي السياق ذاته قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن هناك اجتماع يقام الليلة بمقر الحزب بالقاهرة، بعنوان “تجمع القوى الوطنية.. طريقنا للتغيير”، لمناقشة إقامة جبهة وطنية.

وأكد الزاهد على أهمية مناقشة أولويات بناء جبهة وطنية موحدة يواجه بها المواقف والتحديات القائمة في الفترة الراهنة، لاسيما مع وجود تذمر شعبي من الأوضاع الاقتصادية.

استعدادات الصحة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن خطتها لتأمين الذكرى السادسة لثورة 25 يناير شملت الدفع بـ2110 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة على أماكن التجمعات أمام المبانى الحكومية والتجمعات العامة والمتنزهات والحدائق بالبلاد، بالإضافة إلى10 لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحتيين، وأكدت وزارة الصحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تنعقد بشكل دائم من اليوم وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

استعدادات أمنية واسعة

مع حلول الذكرى السادسة لثورة يناير 2011 في مصر، جرت تشديدات أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في محيط المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك المواقع الشرطية بمشاركة نحو 160 ألف عنصر شرطي في عملية التأمين على مستوى البلاد، فضلا عن 200 مجموعة قتالية في القاهرة الكبرى.