تبرع مواطن سعودي من المدينة المنورة للسيدة التي أودعها أبناؤها دار المسنين بمنزل خاص مستقل لها وخادمة تقوم على رعايتها.

وانتشر مقطع صوتي لمواطن يقول فيه من يستطيع إيصال صوتي لهذه المرأة أو لدار المسنين أو من يجد آلية لجلب هذه المرأة للمدينة المنورة فسيكون شريكي في الأجر لأني أعلن توفير منزل مستقل وخادمة تقوم على رعايتها وستبقى معي حتى الموت.

وأضاف أن هذه المرأة وبإذن الله سأذهب بها للمسجد النبوي أسبوعيا لتأخذ أجر الصلاة في المسجد وتسكن في مدينة من أطهر بقاع الأرض, متابعًا أرجو إيصال صوتي للجميع فهي إن وافقت معنا فهو شرف لنا وتاج على رؤسنا.