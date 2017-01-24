أبدى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويتي عدنان عبد الصمد استيائه من مشكلة نقص المعلمين لاسيما الذين يحملون الجنسية الكويتية في التخصصات النادرة كالفيزياء، وفقا لما أفادت به صحيفة الرأي الثلاثاء.

 

واقترح عبد الصمد على وزير التعليم العالي محمد الفارس قبول الطلبة “البدون” الذين ترفض جامعة قبولهم حتى الآن على الرغم من حصول بعضهم على معدلات مرتفعة.

 

وقال عبد الصمد إن أربعة كويتيين فقط يدرسون الفيزياء في البلاد “وهذا رقم غير مقبول”، مشيرا أن البدون وتوظيفهم “أولى من التعاقد من المعلمين الوافدين الذين يمكن الاستعانة بهم لسد النقص بعد توظيف الكويتيين والبدون”.