أكد نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، على تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، والتي أكد فيها على انه سيعلن استقلال الإقليم في حال تولى نائب الرئيس العراقي الحالي ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رئاسة الوزراء، واصفا إياه بالحاقد والطائفي.

وقال “الهاشمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مسعود البرزاني : سوف أعلن إستقلال كردستان متى عاد نوري مالكي للسلطة (إنتهى) كما أن العرب السنة لن يقفوا مكتوفي الايدي هذه المرة على الإطلاق “.

مسعود البرزاني : سوف أعلن إستقلال كردستان متى عاد نوري مالكي للسلطة (إنتهى) كما أن العرب السنة لن يقفوامكتوفي الايدي هذه المرة على الإطلاق . — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) January 23, 2017

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، قد صرح الاثنين، إنه سيعلن استقلال الإقليم إذا تولى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة.

وشدد البارزاني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي، على أنه: “سيتم إعلان استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء وليكن ما يكون ودون الرجوع إلى أحد، لا يمكن قبول البقاء في عراق يحكمه المالكي”.