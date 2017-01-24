أفسد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التأديبية للإتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة فرصة تبنّي قرار يتعلق بمنع النوادي الإسرائيلية من اللعب في المستوطنات.

وتم ذلك بإنسحاب الشيخ خليفة من إجتماع خصصته اللجنة لمناقشة الموضوع .

وكان 37 عضوا تحت مظلة الفيفا اجتمعوا يوم الثلاثاء 11- 1- 2017 في مدينة زيوريخ السويسرية لمناقشة أمور بينها قضية الأندية الإسرائيلية التي تلعب مبارياتها داخل المستوطنات، وأندية المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها غير شرعية ولكن الشيخ ترك الإجتماع مبكرا عمدا.. فمنع بذلك مناقشة الموضوع.

وحرم الفلسطينيون من فرصة ذهبية لجني قرار لمصلحتهم من الفيفا .” وقد إحتج رئيس الفيفا جيوفاني انفانتينو على التصرف البحريني بغضب وقال ” الفيفا سيحصل على تقرير يتعلق بهذه الأزمة في غضون شهر واحد ، وبعدها سنصدر قرارنا.”