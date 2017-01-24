دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق.

وأشار السيسي إلى أن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، منوها إلى وجود 900 ألف حالة زواج سنويا، يتم طلاق 40% منها خلال 5 سنوات.

وقال السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة “احنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه الرئيس المصري بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.