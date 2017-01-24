قد تعتقد ان ورقة الدولار الأمريكيّ مصنوعة من الورق، لكنّ اعتقادَكَ هذا ليسَ في محلّه، فالورقة مصنوعة من القطن، والكتان، وأنواع مختلفة من الحبر.

وفي عام 2013 أصدر مصنع صك العملة في الولايات المتحدة 1,792,000,000 ورقة دولار أمريكي كل منها ذات رائحة مميزة؛ إذ يعتقد الخبراء أن مصدر هذه الرائحة هو الحبر.

وقد تم تطوير أول آلة متخصصة بشم روائح الأموال، وتم استخدام كروماتوجرافيا الغاز (جهاز يقوم بتحليل كمي ونوعي لمخاليط المركبات العضوية خاصة المتطايرة منها) ومقياس الطيف الكتلي؛ للتعرف على رائحة الأوراق النقدية.

واتضح أن مصدر هذه الرائحة مجموعة من المواد الكيميائية التي تتكون من الألدهيدات والفوران والأحماض العضوية، حيث إنها موجودة بكميات بسيطة.

لكن يُعتقد أنه لم يتم نشر المصدر الرئيسي لرائحة الدولار في الدوريات العلمية لمخاوف تتعلق بالأمن والعملات المزورة.

وهناك أسباب أخرى لمصدر الرائحة، فعمومًا فإن الأوراق المالية قذرة بالنظر إلى أن الألياف أو الأقمشة مادة ماصة وهو ما يجعل ورقة الدولار أكثر عرضة للاتساخ.

ويُحذّر خبراء من أنّ أوراق الدولار الأمريكي ملوثة بالكوكايين، والبراز، والبكتيريا، والعرق، ومخاط الأنف، وغيرها، حيث تأخذ تلك المواد رحلتها من يد لأخرى، لذا يُنصح بغسل يديك قبل وبعد استخدام الدولار.