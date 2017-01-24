قال الشيخ خالد الجندي، أن تطليق الرجل لزوجته دون عقد طلاق ليس له قيمة، حيث إن الزواج لا ينتهي إلا بشكل رسمي، مضيفًا: «لو الراجل قال لمراته إنتى طالق 20 ألف مرة لا قيمة له ولا يقع الطلاق»، مؤكداً أن عدة المرأة تبدء عدتها لحظة صدور قسيمة الطلاق.

وأبدى الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اعتراضه على ما أكده الشيخ خالد الجندي حول عدم وقوع الطلاق إلا بشكل رسمي، مؤكدًا أن الأئمة الأربعة أوضحوا أن الطلاق الصريح يقع غير أن الشيح الجندي اوضح أن “الأئمة الاربعة كانوا يتكلمون في عصر التعاقد الشفوي والذي انتهى تماما من المجتمع زي الرق”