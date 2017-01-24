حذرت اسرائيل “رعاياها” من السفر الى سيناء في ذكرى 25 يناير التي تصادف اليوم الاربعاء بدعوى احتمالية تنفيذ عمليات ضد اهداف مصرية.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس وزراء اسرائيل في بيان “تحذر الهيئة من احتمالية تنفيذ عمليات إرهابية وشيكة ضد مواقع إرهابية في سيناء. يعتبر التهديد السائد في هذه المنطقة عاليا ومستمرا، خاصة على خلفية اقتراب ذكرى 25 يناير حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عمليات إرهابية في هذا اليوم”.

واوصت الهيئة كافة الاسرائيليين المتواجدين في سيناء بمغادرة المنطقة والعودة فورا إلى إسرائيل. كما طالبت من عائلات الإسرائيليين المتواجدين هناك بالاتصال بهم وإبلاغهم بتحذير السفر”.

كما اوصت كل من يريد السفر إلى سيناء بالامتناع عن ذلك، مصنفة التحذير بـ”الخطير جدا – مستوى تهديد رقم 1″.