ردَّت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه، على إساءة وشتيمة عضو الأردني ورئيس اللجنة المالية في البرلمان نفسه، أحمد الصفدي، لدول عامة والمملكة العربية خاصة، بعد أن مشيرا بأن دول ستسقط جميعها في حال سقط .

 

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر” ردا على أحد المغردين سألها عن رايها في “قذف” النائب لدول الخليج: ” صفر،ولا مقارنة. ولا اعترف بحمولة ثلاث حمير وبغلين ممن يؤيدون ونصر اللات وايران او ممن يشتمون بلدا تفضّل على ملايين ”.

 

وكان ناشطون أردنيون، تداولوا عبر موقعي التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو مسرب للبرلماني أحمد الصفدي  يوجه فيه شتائم لدول الخليج، مؤكدا على أن الأردن يحمي السعودية، وإنه إذا سقطت ستسقط بعدها بأيام.

 

وقال النائب “أحمد الصفدي”، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أن بلاده توفر الحماية للحدود السعودية ولا تحصل على شيء بالمقابل.

 

 