ردَّت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه، على إساءة وشتيمة عضو مجلس النواب الأردني ورئيس اللجنة المالية في البرلمان نفسه، أحمد الصفدي، لدول الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، بعد أن مشيرا بأن دول الخليج ستسقط جميعها في حال سقط الأردن.

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر” ردا على أحد المغردين سألها عن رايها في “قذف” النائب لدول الخليج: ” صفر،ولا مقارنة. ولا اعترف بحمولة ثلاث حمير وبغلين ممن يؤيدون بشار ونصر اللات وايران او ممن يشتمون بلدا تفضّل على ملايين المسلمين”.

صفر،ولا مقارنة.

ولا اعترف بحمولة ثلاث حمير وبغلين ممن يؤيدون بشار ونصر اللات وايران او ممن يشتمون بلدا تفضّل على ملايين المسلمين@TMazyad — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) January 23, 2017

وكان ناشطون أردنيون، تداولوا عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مسرب للبرلماني أحمد الصفدي يوجه فيه شتائم لدول الخليج، مؤكدا على أن الأردن يحمي السعودية، وإنه إذا سقطت المملكة ستسقط دول الخليج بعدها بأيام.

وقال النائب “أحمد الصفدي”، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أن بلاده توفر الحماية للحدود السعودية ولا تحصل على شيء بالمقابل.