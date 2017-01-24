ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام باعتقال عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الاماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كما يشاع, بتاريخ 16 يناير 2017 ، بسبب تغريداته الأخيرة والتي حدث فيها تطور في توجهاته .

وتعجب العديد من الناشطين من توقف عبد الخالق عبد الله عن التغريد خلال الأيام الماضية ، متسائلين عن المانع الذي أدى لاختفائه عن التغريد .

ولم يعرف بعد تفاصيل اعتقاله ، وكيف تمت عملية الاعتقال .

ولرصد صفحة عبد الخالق عبد الله على تويتر فإن أخر تغريدة له كانت في السادس عشر من يناير الجاري دون معرفة الاسباب, مع انه من أكثر الشخصيات التي تغرد بشكل دوري على موقع التدوين المصغر.