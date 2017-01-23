بعد ان تولى منصب الرئيس الامريكي الخامس والاربعين، وما سبق التنصيب وما تلاه من تظاهرات رافضة وتحذر من خطورة حكم هذا الرجل للبلاد، هناك عدة حقائق لا يعرفها كثيرون عن رجل الأعمال دونالد ترامب، هذه ابرزها:

1. ترامب لم يدخن أبدا، ولم يستهلك الكحول أو يتعاطى المخدّرات. يبدو أن هذا يعود إلى حقيقة أن شقيقه البكر، فريدي مات بسبب الإدمان على الكحول.

2. لم يمنعه ذلك من تأسيس شركة “فودكا ترامب”، التي كانت فاشلة تماما مما أدى إلى إغلاقها.

3. عندما يستيقظ صباحا يبدو شعره مختلفا تماما. للاعتناء بتسريحة شعره المعروفة يستخدم ترامب مُجفف الشعر، بحيث يسرح شعره نحو الأمام ومن ثم يوجهه إلى الخلف.

4. كان لون شعره في طفولته أشقر ومنذ ذلك الحين يحافظ على هذا اللون مستخدما صبغة الشعر.

5. زوجته ميلانيا تحلق له شعر رأسه.

6. حصل على نجمة بممشى المشاهير في هوليوود، تكريما لمشاركته في برنامج الواقع “الإدارة جدارة” (The Apprentice).

7. في عمر 13 عاما، أرسله والده إلى مدرسة داخليّة عسكريّة، ليتعلم الانضباط.

8. حظي بنجاح كبير بين النساء أثناء تعليمه الأكاديمي. لم يحبه أصدقاؤه في التعليم بشكل خاصّ، ولكن كان من الصعب تجاهل ثقته بنفسه المميّزة.

9. يحب أن يعرض نفسه بصفته حقق ثروته بنفسه، ولكن كان والده ملاك عقارات تُقدّر قيمتها بنحو 250 مليون دولار (وفق أسعار اليوم).

10. كان زواجه من ميلانيا هو الثالث. إذ كان في شبابه متزوجا من عارضة أزياء تشيكية تدعى إيفانا (والدة ابنته إيفانكا) ولكنه خانها مع النجمة مارلا مابلز، مما أثار ضجة مغطاة إعلاميا.

11. كانت الكعكة في حفل زواجه من ميلانيا هي الأغلى ثمنا في التاريخ (أغلى من الكعكة في الحفل الرسمي لزفاف وليم وكيت).

12. رغم صورته بصفته “مطاردا للنساء” فإن زوجاته يشهدن أنه رجل رومانسي بشكل خاص.

13. كان من بين المعارضين البارزين الذين ادعوا أن الرئيس أوباما لا يمكن أن يكون رئيسا للولايات المتحدة لأنه لم يُولد فيها، وبعد نشر شهادته الولادة ما زال ترامب يُلمح إلى أنها مزيّفة.

14. رغم صورته بصفته رجل أعمال ناجحا، فقد أعلن عن إفلاسه أكثر من خمس مرات.

15. يخاف من الجراثيم لذلك يخشى من مصافحة الآخرين.

16. ترامب من مواليد برج الجوزاء ووُلد بتاريخ 14 حزيران عام 1946.

17. بين عامي 2008 و 2011 حدثت في كازينو خاص به في أتلانتيك سيتي حالات قتل كثيرة حتى اضطر إلى التنازل عن إدارته.

18. أكثر كتاب يحب دونالد ترامب قراءته بعد الكتاب المقدّس، هو “‏THE ART OF THE DEAL‏” (كتاب فن التعامل) من تأليفه.

19. كانت والدته مهاجرة فقيرة من إسكتلندا وصلت إلى الولايات المتحدة في عمر 18 عاما وبحوزتها 50 دولارا فقط.

20. تعود أصوله من جهة والده إلى ألمانيا، حتى إنه قال “أفخر بدمي الألماني”.

21. دعم ابنته إيفانكا عندما قررت اعتناق اليهودية، قُبَيل زواجها.

22. قال في خطاب له قبل الانتخابات: “ابنتي يهودية وأنا فخور بها. هذه الخطوة لم تكن مخططة، ولكني فرح بحدوثها”.

23. تُقدّر مجلة فوربس ثروته بـ 2.4 مليارات دولار.

24. اسم عائلته الأصلي هو DRUMPF ولكن استُبدل في القرن الـ 17.

25. في عام 1983، اكتُمِل بناء برج ترامب (TRUMP TOWER) المؤلف من 58 طابقا ويقع في مركز مانهاتن، وأصبح من ذلك الحين إمبراطوريته التجارية.

26. يربح أموالا باهظة من بيع اسم الماركة TRUMP لمبادرين وشركات بناء في أنحاء العالم.

27. كان مُسجّلا كعضو في الحزب الديمقراطي بين عامي 2001 حتى 2009.

28. بات يُفكّر في شغل منصب الرئيس للمرة ثانية منذ الآن.