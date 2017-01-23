أنجبت امرأة هندية طفلاً بأربعة أرجل وعضوين ذكريين، في حين قال الأطباء إنهم يأملون بمعالجة هذه الحالة رغم صعوبتها.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن الأم (23 سنة) أنجبت الطفل في المستشفى بولاية “كارناتاكا” غرب الهند مساء السبت الماضي وأن الولادة كانت طبيعية.

ونقلت عن الأم “لاليت ماما” قولها: “إنه هدية من الله.. إن هذا الطفل هو الثاني الذي أنجبه ولكن الأول ولد بصحة جيدة.. أنا مستعدة أن أربي هذا الطفل لكني لا أستطيع تحمل نفقات علاجه نظرًا لحالتنا المادية السيئة.”

وقال الدكتور فيرو باكشوا: “تم تحويل الطفل لمعهد العلوم الطبية لمعالجة تلك الحالة وإن الجراحين في المعهد أبلغوه أن الطفل وضع تحت الملاحظة الطبية”.

وأضاف: “نأمل بأن يتم علاجه هناك وإعادته لحالته الطبيعية”، فيما قال الدكتور ديفاكار جادي الاستشاري في المعهد :”إن فريقًا من الجراحين يقومون الآن بدراسة حالة الطفل لإجراء عملية له رغم أن هذه الحالة تشكّل تحديًا لنا.”