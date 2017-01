اسرعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى حذف خبر كاد ان يتسبب في حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نشر على صفحة الصحيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, جاء فيه أن روسيا تعد لضربة صاروخية على الولايات المتحدة.

الصحيفة الأمريكية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة كيفية اختراق صحفتها على “تويتر”, فيما أشار الاعلام الأمريكي إلى ان عدد المشتركين بصفحة التويتر يصل إلى 250 ألفا، وجرى حذف النبأ المنشور سريعا.

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo

