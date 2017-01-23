هدد المحامي المصري طارق العوضي، الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى بنشر تسريبات له بأحد الفنادق الشهيرة.

وقال العوضي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, : نذيع إحنا بقى تسجيلات أحمد موسى، وفى الحلقة المقبلة الواد بسة بالصور في فندق ميريديان الهرم”.

وقد اعتاد الإعلامي أحمد موسى على إذاعة تسريبات كان أبرزها الفريق عنان رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد البرادعي كما أذاع عدة تسريبات لأعضاء حركة 6 إبريل عن التمويل والعلاقات النسائية واقتحام أمن الدولة وغيرها,فى حلقات متتالية لبرنامجه “على مسئوليتي” الذي يذاع على فضائية “صدى البلد”.