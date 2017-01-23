قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن رؤى الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تتطابق بشأن العديد من قضايا السياسة الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للافروف مع وزير خارجية المجر بيتر زيغارتو في موسكو الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين الاثنين أنه سيتم الاتفاق قريبا على موعد لأول مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، مضيفا أنه “لا توجد معلومات” حول موعد لقاء بين الرئيسين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن “من المبكر جدا” الحديث عن أي تعاون محتمل بين روسيا والولايات المتحدة في مجال محاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعقد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ظهر الاثنين بتوقيت واشنطن المؤتمر الصحافي الرسمي الأول للإدارة الجديدة، ومن المتوقع أن يتطرق خلاله إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.