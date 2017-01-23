قضت محكمة بحرينية، الاثنين، بالحبس لمدة عام على مواطن قدم شيكاً للفنان الكويتي طارق العلي بقيمة 17 ألف دينار بحريني من دون رصيد.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الأيام البحرينية نقلاً عن النيابة العامة، أن المتهم أعطى بسوء نية شيكاً للمستفيد مسحوبا من أحد البنوك بدون رصيد مايو / أيار الماضي، ضمن اتفاق بينهما لتقديم عرض مسرحي قيمته الإجمالية تبلغ 83 ألف دينار بحريني.

وقال الفنان طارق العلي في بلاغه للنيابة العامة، إن “المتهم اتفق معنا على عرض مسرحية (تحت الصفر) في البحرين وأصدر الشيك مقابل أتعاب المسرحية”.

وأضافت، أن المتهم حرر شيكاً بالمبلغ المتبقي من إحدى البنوك وبعد 4 أيّام أرسلت رسائل من البنك عبر البريد الإلكتروني تفيد بعدم صرف الشيك، مشيرة إلى أن المتهم أُعطي مهلة من 3 إلى 6 أشهر لتقديم المبلغ على أقساط، إلا أنه لم يتمكن من السداد بسبب خسارة المسرحية .

وقالت الصحيفة، إن المتهم اعترف بالاتفاق مع شركة إنتاج فني لشراء عروض مسرحية الفنان طارق العلي لكي تعرض في البحرين مقابل 83 ألف دينار بحريني، حيث قام المتهم بتسديد 66 ألف دينار وتبقى من إجمالي المبلغ 17 ألف دينار.