اعتبر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “ ان عدم إسقاط لرئيس على الرغم من جرائمه التي ارتكبها في حق ، جاء بسبب ان صلاحيته لم تنته بعد، على حد قوله.

 

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: “ كان يشكل خطراً على اسرائيل وامريكا في المنطقة، فشنقوه, وحتى لم يكن مرضياً عنه من قبل الغرب، فأزاحوه”.

 

وأضاف قائلا: “أما حسني مبارك وزين العابدين بن علي فانتهت صلاحيتهما وتم استبدالهما. لكن بشار صلاحيته ومهمته لم تنته بعد، فحافظوا عليه حتى الان”.