اعتبر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم ان عدم إسقاط الغرب لرئيس النظام السوري بشار الأسد على الرغم من جرائمه التي ارتكبها في حق السوريين، جاء بسبب ان صلاحيته لم تنته بعد، على حد قوله.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “صدام حسين كان يشكل خطراً على اسرائيل وامريكا في المنطقة، فشنقوه, وحتى القذافي لم يكن مرضياً عنه من قبل الغرب، فأزاحوه”.

وأضاف قائلا: “أما حسني مبارك وزين العابدين بن علي فانتهت صلاحيتهما وتم استبدالهما. لكن بشار الاسد صلاحيته ومهمته لم تنته بعد، فحافظوا عليه حتى الان”.