انقذت فتاة سعودية حافلة تحمل 55 طالبة، من كارثة كادت أن تكون وشيكة، خلال عودتهن من امتحاناتهن يوم الأحد الماضي .

وقالت الطالبة في الصف الثالث الثانوي “فاطمة الصعب”، إنها تعلمت مبادئ قيادة السيارة في رحلات عائلتها إلى الصحراء. ورغم أنها لا تعرف القيادة بتفاصيلها الكاملة، إلا أنها استطاعت أن تمسك المقود وتحرك الحافلة نحو جهة مغايرة لترتطم بعمود كهرباء وتقف.

وتابعت “سائق الحافلة ظهر عليه التعب، وبدأت الحافلة تترنح، وكنت أجلس في المقعد الذي خلف السائق مباشرة، عندها لاحظت أن السائق لم يعد يتحكم بالباص جيداً، وحاد عن الطريق وسط صراخ الطالبات.

واكملت كلامها الذي لا ينتهي عند تشنج يد السائق: “عندها، اتجه الباص نحو غرفة كهربائية. في تلك اللحظة قفزت من مكاني، وقمت بتغيير مسار السيارة نحو الجهة الثانية لترتطم بماسورة كهرباء وتقف. لأجد زميلتي أشواق بخش بجانبي”.