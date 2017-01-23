أعلنت قوات الجيش الليبي تصفية زعيم أنصار الشريعة في تونس، القيادي “أبو عياض التونسي”، خلال اشتباكات بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، مساء الاثنين.

وبحسب ما ذكرت قناة “ليبيا الحدث” فقد أكدت مصادر أمنية ببنغازي مقتل أبو عياض، الذي يعد أبرز المطلوبين، حيث أصدرت بحقه وزارة الداخلية التونسية برقية تفتيش للاشتباه في تخطيطه لاقتحام السفارة الأميركية في تونس.

وفي تسجيل مصوّر نشرته القناة الليبية، تظهر جثة “أبو عياض” مضرجاً بدمائه، وحوله مسلحون يهتفون ويكبّرون فرحاً بمقتله، وقد أطلق أحدهم الرصاص عليه حتّى بعد تأكده من أنه قد قُتِلْ.