في ردٍّ جازم ورادع، هاجم العميد الأردني المتقاعد والباحث في جامعة اكسيتير-بريطانيا، عارف سليم الزبن، الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “” المقربة من الإمارات، عبد الباري عطوان، بعد مقالته التي تحدث فيها أن في خطر ولا سبيل أمامه إلا بفتح الأبواب للسياحة الإيرانية ليخرج من ضائقته المالية خاصة بعد توقف للمملكة.

 

وقال “الزبن” في مقال له نشره موقع “عمون” الأردني، أن مقالة “عطوان” تأتي كمن يضع “ في ”، مؤكدا على أنها أسلوب من أساليب الحرب النفسية للتأثير على القاري ليأخذ منه ما يشاء على طريقة الـ”ِTake Away”، بحسب قوله.

 

وعرض “الزبن” في مقاله مجموعة من الوقائع التاريخية، دلل فيها على الأسلوب الخبيث الذي تتبعه في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في تصدير الثورة ونشر ، ضاربا العديد من الامثلة خاصة لبنان وسوريا واليمن وصولا إلى كوسوفو.

 

واختتم “الزبن” مقاله موجها حديثه لعطوان قائلا: “أعرف ا نام تتعلون ولم تتحوث ولم تتشيع، فأرجوك لا تضع السم في الزاد، ولتوقف عنا المساعدات وسنتقاسم رغيف الخبز مع إخواننا ، فهم ضيوف لم يأتوا إلى الأردن فقط من أجل الأمن والامان، بل لأنهم إخواننا في والمذهب، ولكن أرجوك لا تفتح علينا بوابة أخرى متلحفة بالسياحة الدينية”.