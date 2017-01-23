في ردٍّ جازم ورادع، هاجم العميد الأردني المتقاعد والباحث في جامعة اكسيتير-بريطانيا، عارف سليم الزبن، الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات، عبد الباري عطوان، بعد مقالته التي تحدث فيها أن الأردن في خطر ولا سبيل أمامه إلا بفتح الأبواب للسياحة الإيرانية ليخرج من ضائقته المالية خاصة بعد توقف الدعم الخليجي للمملكة.

وقال “الزبن” في مقال له نشره موقع “عمون” الأردني، أن مقالة “عطوان” تأتي كمن يضع “السم في الزاد”، مؤكدا على أنها أسلوب من أساليب الحرب النفسية للتأثير على القاري ليأخذ منه ما يشاء على طريقة الـ”ِTake Away”، بحسب قوله.

وعرض “الزبن” في مقاله مجموعة من الوقائع التاريخية، دلل فيها على الأسلوب الخبيث الذي تتبعه إيران في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في تصدير الثورة ونشر التشيع، ضاربا العديد من الامثلة خاصة لبنان وسوريا واليمن وصولا إلى كوسوفو.

واختتم “الزبن” مقاله موجها حديثه لعطوان قائلا: “أعرف ا نام تتعلون ولم تتحوث ولم تتشيع، فأرجوك لا تضع السم في الزاد، ولتوقف دول الخليج عنا المساعدات وسنتقاسم رغيف الخبز مع إخواننا السوريين، فهم ضيوف لم يأتوا إلى الأردن فقط من أجل الأمن والامان، بل لأنهم إخواننا في الدين والمذهب، ولكن أرجوك لا تفتح علينا بوابة أخرى متلحفة بالسياحة الدينية”.