نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية أنباء عن قيام الولايات المتحدة بتأسيس قاعدة عسكرية غرب مدينة الحسكة السورية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأنباء جاءت تزامنا مع التلميح التركي إلى احتمال اغلاق قاعدة إنجيرليك الجوية في وجه القوات الأمريكية، نتيجة الخلاف القائم بين البلدين من دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا.

وأشارت إلى مصادر قالت إنها مقربة من رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أن “مركز التنسيق الأمريكي في المنطقة اتخذ من معسكر تل بيدر قاعدة جديدة له، تضم 800 جندي أمريكي من القوات الخاصة الخاصة، إضافة إلى مدربين وأسلحة ومعدات وآليات عسكرية”.

وأضافت أن القاعدة العسكرية الجديدة تأتي في إطار التحضيرات لمعركة دير الزور، إضافة إلى تقديم الدعم والمشاركة الفعلية في معركة الرقة ضد تنظيم “داعش”.