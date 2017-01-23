اغتصبت بشكل جماعي فتاة، وبثوا هذا الفعل الشائن على الهواء مباشرة عبر تقنية البث المباشر في ، من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد.

 

واعتقلت الشرطة السويدية، الأحد، 3 أشخاص على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.

 

ونقلت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: “اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة”.

 

وشهد موقع فيسبوك في السابق عدة حوادث مشابهة تنوعت بين وجرائم القتل، والانتحار وكان آخرها ما قامت به مراهقة أميركية من ولاية جورجيا حين انتحرت في بث مباشر على فيسبوك.