اغتصبت عصابة سويدية بشكل جماعي فتاة، وبثوا هذا الفعل الشائن على الهواء مباشرة عبر تقنية البث المباشر في فيسبوك، من إحدى الشقق السكنية في أوبسالا، جنوب شرقي السويد.

واعتقلت الشرطة السويدية، الأحد، 3 أشخاص على خلفية الحادثة التي جرت في مدينة أوبسالا، رابع أكبر مدينة في البلاد.

ونقلت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: “اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة”.

وشهد موقع فيسبوك في السابق عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، والانتحار وكان آخرها ما قامت به مراهقة أميركية من ولاية جورجيا حين انتحرت في بث مباشر على فيسبوك.