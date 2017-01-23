تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مسرب للمطربة المصرية شيرين، من حفلة زفاف الفنان المصري عمرو يوسف و الفنانة السورية كندا علوش و ظهرت شيرين في الفيديو غير متزنة و على غير طبيعتها حيث لم تكن قادرة على الحديث بشكل طبيعي مما جعل الكثيرين يتهمونها بكونها في حالة سُكر شديد آن ذاك .

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهرت “شيرين” خلال الفيديو كما لم تكن في وعيها، حيث تفوهت بلفظ خارج، كما أخطأت في اسم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قائلة: “الطبيعي من أيام أم كلثوم وعبد الوهاب حافظ إن الست بتغير من الراجل”.

ووسط حضور الفنان تامر حسني الذي كان بجانبها تطرقت شيرين الى الحديث عن عمرو دياب بشكل غير متوقع حيث قالت : “كبر وراحت عليه خلاص” ، و هو ما اضطر “العريس” عمرو يوسف إلى الصعود و محاولة ايقاف شيرين عن الحديث الذي كاد يفسد زفافه .