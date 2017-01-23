تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو مسرب للمطربة المصرية ، من حفلة زفاف الفنان المصري عمرو يوسف و الفنانة السورية و ظهرت شيرين في الفيديو غير متزنة و على غير طبيعتها حيث لم تكن قادرة على الحديث بشكل طبيعي مما جعل الكثيرين يتهمونها بكونها في حالة سُكر شديد آن ذاك .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهرت “شيرين” خلال الفيديو كما لم تكن في وعيها، حيث تفوهت بلفظ خارج، كما أخطأت في اسم الفنان الراحل حافظ، قائلة: “الطبيعي من أيام وعبد الوهاب حافظ إن الست بتغير من الراجل”.

 

ووسط حضور الفنان تامر حسني الذي كان بجانبها تطرقت شيرين الى الحديث عن بشكل غير متوقع حيث قالت :  “كبر وراحت عليه خلاص” ، و هو ما اضطر “” عمرو يوسف إلى الصعود و محاولة ايقاف شيرين عن الحديث الذي كاد يفسد زفافه .