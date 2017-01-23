أثارت صور أحد الحراس الشخصيين للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يوم تنصيبه، ضجةً وجدلاً واسعين، على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد استخدم ذلك الحارسُ خدعة مذهلة حينما كان يسير خلفه أثناء مراسم التنصيب.



وعلى الرغم من نسبة الحراسات الكبيرة التي كانت موجودة برفقة “ترامب”، إلا أن أحد حراسه ظهر وهو يسير خلفه وممسكاً بيديه ولا يحركهما نهائياً في منظر غريب .

وعند التدقيق في الصورة لوحظ بأن هاتين اليدين ليستا حقيقيتان، بل هما يدان صناعيتان، بينما يديه الحقيقية كانت تحت المعطف في حالة استعداد وعلى الزناد تحسباً لأي طارئ.