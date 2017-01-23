أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن نتائج تحقيقاتها حول الأسباب وراء العيوب الخطيرة التي ظهرت في هاتفها الذكي “غالاكسي نوت 7” والتي أدت لسحب الجهاز في النهاية من الأسواق بعد فترة قصيرة من طرحه.

وأوضحت الشركة الكورية في تقريرها وجود عيبين منفصلين في بطارية “نوت7” تسببا في عيوب الجهاز، وفقا لما نقله موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص.

وتمثل العيب الأول في وجود خلل بتصميم البطارية وتحديدا في الركن الأيمن العلوي تسبب في إحداث دائرة قصر كهربائية في الجهاز.

في حين كان العيب الثاني تصنيعيا ويمكن أن يكون تسبب في احتراق أجهزة.

وكان تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال” قد أكد أن العيوب التي ظهرت في الشحنات الأولى من الجهاز ترجع لمشكلات في البطاريات، التي قامت إحدى الشركات التابعة لسامسونغ بتصنيعها، في حين أن المشاكل التي ظهرت في الأجهزة المستبدلة لاحقا كانت في بطاريات من إنتاج “أمبريكس”.