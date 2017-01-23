قال موقع “دويتشه فيله” الألماني إن مجلس الدفاع الوطني في مصر مدد المشاركة العسكرية في العملية التي تقودها السعودية باليمن، حيث أعلنت القاهرة في بيان لها أمس الأحد أن المشاركة العسكرية المصرية في العملية التي تقودها السعودية في اليمن قد تم تمديدها من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضاف الموقع الألماني في تقرير ترجمته وطن أن مجلس الدفاع الوطني وافق خلال الاجتماع على تمديد مشاركة العناصر المطلوبة من القوات المسلحة المصرية في عملية قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في الخليج العربي والبحر الأحمر، ومناطق باب المندب.

واعتبر دويتشه فيله أن البيان المصري الذي صدر أمس حول تمديد المشاركة العسكرية باليمن جاء إرضاءً للسعودية عقب التوتر الأخير الذي شهدته علاقات البلدين عقب الحكم القضائي الخاص بجزيرتي تيران وصنافير.

وذكر الموقع الألماني أنه نفذت غارات جوية من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية خلال الأشهر الماضية نتج عنه مقتل الآلاف، فضلا عن القتال الجاري بالقرب من مضيق باب المندب ضد المتمردين الشيعة الحوثيين والقوات المتحالفة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

كما شنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوم ضخم لاستعادة السيطرة على المنطقة المطلة على مضيق باب المندب الذي يعتبر الطريق البحري الرئيسي الذي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.