سخر الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، من تنصيب دونالد رئيسا للولايات المتحدة، مقارنا بين “ الإبن” و”” سابقا وبين “” و”” حاليا.

 

وقال “زيتويت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كان لدينا القذافي ولديهم بوش اصبح لدينا #السيسي ولديهم #ترامب”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى واصفا عبد الفتاح السيسي بالمصيبة التي تشبه “”.