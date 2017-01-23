سخر الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مقارنا بين “بوش الإبن” و”القذافي” سابقا وبين “ترامب” و”السيسي” حاليا.

وقال “زيتويت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كان لدينا القذافي ولديهم بوش اصبح لدينا #السيسي ولديهم #ترامب”.

كان لدينا القذافي ولديهم بوش

اصبح لدينا #السيسي ولديهم #ترمب — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) January 22, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى واصفا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمصيبة التي تشبه “الطاعون”.